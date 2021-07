Scuola, presidi a Bianchi: se campagna vaccini non va, si torna in Dad (Di martedì 27 luglio 2021) 'Le condizioni per un rientro duraturo e in presenza dipendono dall'esito della campagna vaccinale per personale della Scuola e studenti. L'alternativa è la didattica a distanza'. Lo ha detto il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 luglio 2021) 'Le condizioni per un rientro duraturo e in presenza dipendono dall'esito dellavaccinale per personale dellae studenti. L'alternativa è la didattica a distanza'. Lo ha detto il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scuola, la richiesta dei presidi: 'Oltre al green pass, serve l'obbligo del vaccino per i docenti'. Primo incontro… - infoitsalute : Scuola, sindacato presidi: Senza soluzione problemi irrisolti apertura a rischio - fabiottofab : RT @valy_s: #COVID19 #Scuola I PRESIDI chiedono l’OBBLIGO VACCINAZIONE anche per gli STUDENTI o #greenpass con DAD PER I NON-VACCINATI Non… - ilfoglio_it : Oggi il ministro Bianchi ha incontrato sindacati e presidi. Sul tavolo i tema del rientro in classe e l'obbligo vac… - calzelunghe17 : RT @valy_s: #COVID19 #Scuola I PRESIDI chiedono l’OBBLIGO VACCINAZIONE anche per gli STUDENTI o #greenpass con DAD PER I NON-VACCINATI Non… -