Rosetti positivo, e ora c’è preoccupazione nella spedizione azzurra (Di mercoledì 28 luglio 2021) Bruno Rosetti, canottiere azzurro del 4 senza, positivo al Covid. Sarà sostituito da Di Costanzo nella finale che andrà in scena a breve Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 28 luglio 2021) Bruno, canottiere azzurro del 4 senza,al Covid. Sarà sostituito da Di Costanzofinale che andrà in scena a breve Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

LiaCapizzi : Il BRONZO del quattro senza, canottaggio. In rimonta e contro pure la sorte. Prima della finale la tegola: Bruno R… - Eurosport_IT : Questa proprio non ci voleva ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #CanoeSprint - fisco24_info : Bronzo italiano nel 4 senza di canottaggio: Positivo al Covid canottiere azzurro Rosetti - BrunoApicella1 : RT @LiaCapizzi: Il BRONZO del quattro senza, canottaggio. In rimonta e contro pure la sorte. Prima della finale la tegola: Bruno Rosetti p… - flamanc24 : RT @LiaCapizzi: Il BRONZO del quattro senza, canottaggio. In rimonta e contro pure la sorte. Prima della finale la tegola: Bruno Rosetti p… -