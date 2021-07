Roma, arriva un rinnovo importante a centrocampo! (Di martedì 27 luglio 2021) Finalmente ci siamo. Al ritorno dal Portogallo, la Roma rinnoverà il contratto al giovane mediano Ebrima Darboe. Dopo questi giorni di ritiro, il centrocampista ha convinto Mourinho ed è pronto a continuare la sua avventura in giallorosso per i prossimi anni. rinnovo Darboe: i retroscena della trattativa Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb Ebrima Darboe è pronto a legarsi alla Roma per altri quattro anni. Dopo aver convinto in Primavera sotto la guida di Alberto De Rossi ed aver giocato nelle ultime partite dello scorso campionato con Fonseca in prima squadra, il gambiano non è passato inosservato a José Mourinho che ora ... Leggi su rompipallone (Di martedì 27 luglio 2021) Finalmente ci siamo. Al ritorno dal Portogallo, larinnoverà il contratto al giovane mediano Ebrima Darboe. Dopo questi giorni di ritiro, il centrocampista ha convinto Mourinho ed è pronto a continuare la sua avventura in giallorosso per i prossimi anni.Darboe: i retroscena della trattativa Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb Ebrima Darboe è pronto a legarsi allaper altri quattro anni. Dopo aver convinto in Primavera sotto la guida di Alberto De Rossi ed aver giocato nelle ultime partite dello scorso campionato con Fonseca in prima squadra, il gambiano non è passato inosservato a José Mourinho che ora ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma arriva Addio Gianni Nazzaro, cantò l'amore negli anni '70 Gianni Nazzaro è morto questa sera all'età di 72 anni a Roma, al Policlinico Gemelli, dove era ... Nel 1970 arriva il successo al Festival di Napoli con Me chiamme ammore, in coppia con Peppino Di ...

Ancorotti (Cosmetica Italia): 'La forza e il sorriso storia di generosità' ... che si è tenuto oggi a Palazzo Ferrajoli, nel cuore di Roma. 'Cosmetica Italia crede e sostiene il ... L'industria cosmetica italiana ha un fatturato di 11 miliardi che con l'intera filiera arriva a ...

Roma, arriva il G20, Franceschini: «Ripartiamo dal Colosseo Italia, leader nella cultura» ilmessaggero.it Scuola: Renzi, sì a obbligo vaccini docenti, non per studenti ma quarantena light per vaccinati Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, docente e non? "Assolutamente sì, senza se e senza ma". A dirlo Matteo Renzi, ospite di Stasera Italia News su Rete 4.

E’ morto Gianni Nazzaro: lutto nel mondo della musica Una notizia che arriva nella tarda serata del 27 luglio 2021 e che getta il mondo della musica italiana nel lutto. E’ morto al Policlinico Gemelli di Roma Gianni Nazzaro, cantante e attore. Il 72enne ...

