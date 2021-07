Riforma Cartabia, la trattativa accelera. Forse il testo domani in Cdm (Di martedì 27 luglio 2021) Alla Camera, per la prima tornata del giro di consultazioni sulla Riforma della giustizia, Conte cala la carta più pesante: «Senza modifiche, per il M5S sarebbe difficile votare la fiducia». Posizione nota, ma è la prima volta che il futuro leader dei 5S lo dice apertamente, senza possibilità di smentita. L’unica a farlo, sinora, era stata la ministra Dadone ma solo per correggersi subito dopo. Quali modifiche? Conte cita tra settori per i quali dovrebbe essere esclusa l’improcedibilità: «Mafia, terrorismo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 27 luglio 2021) Alla Camera, per la prima tornata del giro di consultazioni sulladella giustizia, Conte cala la carta più pesante: «Senza modifiche, per il M5S sarebbe difficile votare la fiducia». Posizione nota, ma è la prima volta che il futuro leader dei 5S lo dice apertamente, senza possibilità di smentita. L’unica a farlo, sinora, era stata la ministra Dadone ma solo per correggersi subito dopo. Quali modifiche? Conte cita tra settori per i quali dovrebbe essere esclusa l’improcedibilità: «Mafia, terrorismo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fattoquotidiano : Riforma Cartabia, l’Anm di Venezia: “Qui il 59% dei processi d’Appello dura più di due anni. In fumo procedimenti p… - petergomezblog : Riforma Cartabia, Forza Italia tenta l’ultimo blitz e presenta una norma “salva Berlusconi”: alle 15 il voto in com… - agorarai : 'Non voterò la fiducia sulla Riforma Cartabia; quello del governo è un atteggiamento inaccettabile, le riforme stru… - Antonio39148566 : RT @luisaloffredo28: Con la riforma Cartabia rischiano di andare in fumo anche i processi per reati commessi prima del 2020. Il precedente… - aniello7779 : Più se ne parla, più sento i commenti degli esperti e più mi chiedo come cazzo hanno fatto a votare la riforma Cart… -