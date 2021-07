NBA Live tornerà prima o poi? EA lavora a giochi di basket per console next-gen (Di martedì 27 luglio 2021) Sembra che Electronic Arts non abbia ancora finito con il basket. Mentre NBA Live rimane avvolto nel silenzio dal 2019, Axios riferisce che il gigante dello sport sta lavorando a giochi di basket per sistemi next-gen. "Abbiamo alcuni progetti di basket di prossima generazione di cui abbiamo parlato, che abbiamo progettato e su cui abbiamo lavorato", ha detto il direttore generale di EA Sports Daryl Holt. Se i progetti di EA raggiungeranno la loro realizzazione, saranno la prima incursione nel basket dall'uscita di NBA ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 luglio 2021) Sembra che Electronic Arts non abbia ancora finito con il. Mentre NBArimane avvolto nel silenzio dal 2019, Axios riferisce che il gigante dello sport stando adiper sistemi-gen. "Abbiamo alcuni progetti didi prossima generazione di cui abbiamo parlato, che abbiamo progettato e su cui abbiamoto", ha detto il direttore generale di EA Sports Daryl Holt. Se i progetti di EA raggiungeranno la loro realizzazione, saranno laincursione neldall'uscita di NBA ...

