Montervino: ”Non esiste un Napoli senza Insigne e su Emerson Palmieri…” (Di martedì 27 luglio 2021) Montervino: “Napoli senza Insigne? Non esiste. Emerson Palmieri? Spero possa arrivare, farebbe la fortuna di Spalletti” Francesco Montervino, ex calciatore del Napoli e ora ds del Taranto è intervenuto a 1 Station Radio. per parlare della squadra azzurra, di Insigne e Emerson Palmieri. Queste le sue parole: “Le parole di Spalletti mi hanno riempito di orgoglio e il percorso del mio Napoli è stato lungo, con l’asticella alzata di anno in anno”. Demme? Diego ha dimostrato di essere un calciatore importante, ... Leggi su retecalcio (Di martedì 27 luglio 2021): “? NonPalmieri? Spero possa arrivare, farebbe la fortuna di Spalletti” Francesco, ex calciatore dele ora ds del Taranto è intervenuto a 1 Station Radio. per parlare della squadra azzurra, diPalmieri. Queste le sue parole: “Le parole di Spalletti mi hanno riempito di orgoglio e il percorso del mioè stato lungo, con l’asticella alzata di anno in anno”. Demme? Diego ha dimostrato di essere un calciatore importante, ...

Advertising

Enzovit : Montervino: ''Non esiste un Napoli senza Insigne e su Emerson Palmieri...'' - gilnar76 : Montervino sicuro: 'Non esiste un #Napoli senza Insigne. Le trattative lunghe in uscita significano una sola cosa'… - Spazio_Napoli : Montervino sicuro: 'Non esiste un Napoli senza Insigne. Le trattative lunghe in uscita significano una sola cosa' - ilnapolionline : F. Montervino, ex Napoli: 'Non esiste squadra senza Lorenzo' - - MondoNapoli : Montervino: 'Non esiste Napoli senza Insigne! Vi dico la mia sugli azzurri ed il calciomercato' -… -