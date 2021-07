J-Ax vs Eric Clapton: “La Cocaine non gli è scesa”. Disse colui che ne era divenuto “schiavo” (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug – J-Ax, paladino anti-Covid, ha deciso di prendere di petto un mostro sacro del rock come Eric Clapton per la sua decisione di non fare concerti dove fosse vietato l’ingresso ai non vaccinati. E invece di limitarsi a commentare una decisione “politica”, s’è spinto un po’ troppo in là, arrivando a parlare di musica e di droga. J-Ax, “Eric Clapton, influente sì, ma …” J-Ax, prolifico autore tra le cui opere annoveriamo Vorrei ma non posto e Ostia Lido, ha venduto moltissimi dischi ma di certo non si può dire che abbia nel tempo sviluppato una capacità musicale tale da giudicare Eric “slow hand” ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug – J-Ax, paladino anti-Covid, ha deciso di prendere di petto un mostro sacro del rock comeper la sua decisione di non fare concerti dove fosse vietato l’ingresso ai non vaccinati. E invece di limitarsi a commentare una decisione “politica”, s’è spinto un po’ troppo in là, arrivando a parlare di musica e di droga. J-Ax, “, influente sì, ma …” J-Ax, prolifico autore tra le cui opere annoveriamo Vorrei ma non posto e Ostia Lido, ha venduto moltissimi dischi ma di certo non si può dire che abbia nel tempo sviluppato una capacità musicale tale da giudicare“slow hand” ...

ladyonorato : J-Ax ad Eric Clapton può solo lustrare le scarpe. Anzi, neanche. - HuffPostItalia : Eric Clapton: 'Non suonerò in luoghi e locali che richiedono pass vaccinale' - Agenzia_Ansa : Eric Clapton non suonerà nei club e nelle sale concerto dove è richiesta la vaccinazione anti-Covid. Lo ha annuncia… - selishardliquor : RT @KatyaMilani: Qualcuno non ha capito che J-Ax non ha ripreso Eric Clapton per come suona... Ragazzi, non è che se uno è un grande musici… - selishardliquor : RT @ProfCampagna: Eric Clapton... Il grande e irreprensibile Eric Clapton! Non sapevo che fosse un virologo. Non sapevo che fosse un grande… -