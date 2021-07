Immissioni in ruolo docenti sostegno secondaria secondo grado senza distinzione di aree e il processo di inclusione degli alunni con disabilità (Di martedì 27 luglio 2021) Il percorso dell’insegnante di sostegno, a partire da quando la legge 517/1977 introdusse nella scuola italiana la figura del docente specializzato, al fine di realizzare il processo di integrazione e inclusione degli alunni con disabilità, ha compiuto dei grandi cambiamenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 luglio 2021) Il percorso dell’insegnante di, a partire da quando la legge 517/1977 introdusse nella scuola italiana la figura del docente specializzato, al fine di realizzare ildi integrazione econ, ha compiuto dei grandi cambiamenti. L'articolo .

