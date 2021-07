Il trailer di Ghostbusters: Legacy (Di martedì 27 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=XKe5XTrThj8 Dopo lunga attesa è arrivato il nuovo trailer completo di Ghostbusters: Legacy (in originale sottotitolato Afterlife). Destinato a uscire lo scorso luglio, ma rimandato per via della pandemia, è la diretta prosecuzione della saga iniziata negli anni ’80: saltando a piè pari il reboot al femminile del 2016 (criticato da tanti fan della vecchia guardia e che ha ottenuto risultati non proprio esaltanti al botteghino), il prossimo capitolo diretto da Jason Reitman, ovvero dal figlio del regista originale Ivan, racconta una vicenda che si svolge nella stessa linea temporale, solo decenni dopo. Come si ... Leggi su wired (Di martedì 27 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=XKe5XTrThj8 Dopo lunga attesa è arrivato il nuovocompleto di(in originale sottotitolato Afterlife). Destinato a uscire lo scorso luglio, ma rimandato per via della pandemia, è la diretta prosecuzione della saga iniziata negli anni ’80: saltando a piè pari il reboot al femminile del 2016 (criticato da tanti fan della vecchia guardia e che ha ottenuto risultati non proprio esaltanti al botteghino), il prossimo capitolo diretto da Jason Reitman, ovvero dal figlio del regista originale Ivan, racconta una vicenda che si svolge nella stessa linea temporale, solo decenni dopo. Come si ...

