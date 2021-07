Green Pass, Landini: “Non risolve problemi sicurezza, no a taglio salario o licenziamenti” (Di martedì 27 luglio 2021) “Nessuno pensi che l’estensione della vaccinazione risolva tutti i problemi della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Vaccinarsi è importante e personalmente lo raccomando ma nelle aziende serve applicare il protocollo di sicurezza”. Così il segretario Cgil, Maurizio Landini al termine dell’incontro con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando ribadisce la posizione del sindacato sul Green Pass. “Penso anche che se si pensa ad un obbligo comunque ci sia bisogno di un provvedimento legislativo: quindi è una responsabilità che il governo si deve assumere e in ogni caso non credo si ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021) “Nessuno pensi che l’estensione della vaccinazione risolva tutti idellae della salute nei luoghi di lavoro. Vaccinarsi è importante e personalmente lo raccomando ma nelle aziende serve applicare il protocollo di”. Così il segretario Cgil, Maurizioal termine dell’incontro con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando ribadisce la posizione del sindacato sul. “Penso anche che se si pensa ad un obbligo comunque ci sia bisogno di un provvedimento legislativo: quindi è una responsabilità che il governo si deve assumere e in ogni caso non credo si ...

Advertising

borghi_claudio : GREEN PASS E VACCINI: GIÙ LE MANI DAI MINORENNI - Claudio Borghi e Barbara Balanzoni - borghi_claudio : Massimo Cacciari, Giorgio Agamben - A proposito del decreto sul 'green pass' - NicolaPorro : Anche #Cacciari e #Agamben sono due fascisti no vax? Leggete le dure parole dei due filosofi sul green pass.... ?? - ItalyoutofEu : RT @noitre32: TURISMO IN PICCHIATA. Disdette in tutta Italia. State accettando la dittatura scaricando il green pass e, state facendo falli… - Matador1337 : RT @AzzurraBarbuto: Si vocifera che l’esecutivo intenda rendere obbligatorio il Green Pass pure per poter votare. Non mi stupirei, di quest… -