Green Pass | dal 6 agosto sarà obbligatorio I bambini sotto i 12 anni potranno non farlo | per ora

Leggi su leggilo

(Di martedì 27 luglio 2021) Dal 6entrerà in vigore l’obbligo delper poter accedere in determinati luoghi o strutture. Ma la regola non vale per tutti. Ormai siamo tutti pronti. Per sederci ai tavolini interni di un bar o di un ristorante o per andare al cinema e a teatro o anche, semplicemente, per continuare ad L'articolo proviene da Leggilo.org.