Generali: Donnet ai saluti, è solo questione di tempo Sul successore una sola certezza: non sarà Mario Greco (Di martedì 27 luglio 2021) Ora non è più una questione di "se" ma di "quando". Le strade di Philippe Donnet e di Generali sono destinate a separarsi. Troppo forte il pressing di Leonardo Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone, titolari rispettivamente del 4,82% e del 5,6% del Leone triestino, per separare le strade con il manager francese. I due finanzieri, tra l'altro, hanno un... Segui su affaritaliani.it

