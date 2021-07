(Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – “Per lo stabilimento exdi Taranto il Governo abbatta in via prudenziale del 50% la capacità produttiva massima attribuita agli impianti attualmente in uso, nelle more di una integrazione della recente Valutazione del Danno Sanitario che evidenzia un rischio sanitario non accettabile per una produzione di 6 milioni di tonnellate annue di acciaio”. E’ quanto ha sottolineato Stefano Ciafani, presidente nazionale di, durante la conferenza stampa, organizzata daPuglia per presentare, promuovere e consegnare al Sindaco di Taranto le proposte dell’associazione ambientalista per i progetti del Just ...

Advertising

DividendProfit : Ex Ilva, Legambiente: fondi transizione per decarbonizzare - Balestrantonio : @fededelprete @AngeloBonelli1 @ilpinz @RossellaMuroni @europaverde_it @Facciamo_ECO @EleonoraEvi dipende da quale s… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilva Legambiente

La Gazzetta del Mezzogiorno

Le altre proposte diper l'utilizzo del Just Transition Fund per Taranto sono la "bonifica delle aree exdi competenza dell'Amministrazione straordinaria, mobilità sostenibile, ...Le altre proposte diper l'utilizzo del Just Transition Fund per Taranto sono la 'bonifica delle aree exdi competenza dell'Amministrazione straordinaria, mobilità sostenibile, ...(Teleborsa) - "Per lo stabilimento ex Ilva di Taranto il Governo abbatta in via prudenziale del 50% la capacità produttiva massima attribuita agli impianti attualmente in uso, nelle more di ...TARANTO - La Goletta Verde di Legambiente, l’imbarcazione dell’associazione ambientalista che solca le acque del nostro Paese con lo scopo di monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalit ...