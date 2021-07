E' inutile frenarli | il mondo cambia

(Di martedì 27 luglio 2021) Ma erano, appunto, eccezioni, legittimamente esaltate in quanto tali. E non per niente la ginnastica fu costretta ad elevare il limite minimo di età per le sue reginette: si temeva che le ragazzine ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : inutile frenarli

QUOTIDIANO NAZIONALE

Ma erano, appunto, eccezioni, legittimamente esaltate in quanto tali. E non per niente la ginnastica fu costretta ad elevare il limite minimo di età per le sue reginette: si temeva che le ragazzine ...Leo Turrini Ho una domanda da porre. Anzi tutto a me stesso e poi anche ai lettori. Anche se la risposta dovrebbe fornirla chi governa lo sport mondiale. Ieri qui a Tokyo sono state assegnate le ...Lo so, lo so. Lo skateboard non si presta, per sua natura, a certe oscene prevaricazioni. Ma mi chiedo se non sia stato varcato un confine. Naturalmente, in ossequio agli strafottuti valori (si fa per ...Leo Turrini . Ho una domanda da porre. Anzi tutto a me stesso e poi anche ai lettori. Anche se la risposta dovrebbe fornirla chi governa lo sport mondiale. Ieri qui a Tokyo sono s ...