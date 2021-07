È giusto stare nelle piazze no green pass a patto di saperci stare

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug – In collegamento con Stasera Italia, lo scrittore Giampiero Mughini ha detto ieri sera che «quando vedo quelli di CasaPound» nella «piazza no vax mi viene da piangere», perché una volta la destra faceva battaglie per riportare Trieste all’Italia, oggi invece sta in questi contesti che l’intellettuale ha definito «miserabili». Siamo, insomma, ancora una volta al tema della «buona destra», che è sempre quella che non c’è più, e alla «destra miserabile», che è sempre quella operante nel presente. Probabilmente, ai tempi delle battaglie per Trieste, la sinistra diceva la stessa cosa: la destra storica, quelli sì che erano galantuomini, ma ...