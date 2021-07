De Zerbi | “La Juve con Pjanic e Locatelli può fare un grande salto di qualità”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ospite di Sportitalia, Roberto De, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato anche della nuovantus di Max Allegri. Ecco le sue parole: “Allegri ha sempre basato tanto delle sue squadre sul centrocampo, quindi se vuole siacheè per farli giocare assieme e perchè ha ritenuto necessario probabilmente andare ad intervenire in quel reparto. Dove giocheranno? I giocatori forti sanno giocare in tutte le posizioni, sanno giocare con giocatori altrettanto forti. Hanno tecnica,e possono farundi livello alla...

