Covid, la denuncia: “Mia figlia 16enne positiva abbandonata in Inghilterra” (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Mia figlia doveva rientrare ieri dall’Inghilterra, dove si è recata per una vacanza studio, e adesso è in quarantena in un hotel senza un minimo di assistenza”. E’ preoccupato per la sorte della figlia 16enne l’avvocato Giuseppe Borrelli che ormai, insieme con la moglie, sta passando intere giornate a telefono per cercare aiuto per sua figlia bloccata oltre Manica insieme con un’altra decina di giovani a causa del Covid. La ragazza si è recata nel Regno Unito, precisamente a Torquay, nella contea inglese del Devon, per una vacanza studio organizzata da una nota ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Miadoveva rientrare ieri dall’, dove si è recata per una vacanza studio, e adesso è in quarantena in un hotel senza un minimo di assistenza”. E’ preoccupato per la sorte dellal’avvocato Giuseppe Borrelli che ormai, insieme con la moglie, sta passando intere giornate a telefono per cercare aiuto per suabloccata oltre Manica insieme con un’altra decina di giovani a causa del. La ragazza si è recata nel Regno Unito, precisamente a Torquay, nella contea inglese del Devon, per una vacanza studio organizzata da una nota ...

