Canottaggio, Federica Cesarini: "L'attesa per la semifinale è snervante. Non la soffriamo, ma dà fastidio" (Di martedì 27 luglio 2021) Il doppio pesi leggeri femminile di Valentina Rodini e Federica Cesarini, tra poche ore, scenderà in acqua per le semifinali delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le due azzurre avevano superato la prima serie agguantando il secondo posto in 7'04?66 nella loro batteria. Le due portacolori del Bel Paese, inoltre, avevano sfornato il quarto crono assoluto. Di seguito le dichiarazioni rilasciate in vista della prossima gara da parte di Cesarini e Rodini. Queste le parole di Federica Cesarini: "La prolungata attesa per la nostra semifinale, a causa del cambio di programma per il meteo, è ...

