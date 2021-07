Canone Rai verso l’esclusione dalla bolletta elettrica. Lo chiede l’Europa (Di martedì 27 luglio 2021) Mario Draghi (foto - governo.it) Mario Draghi ed il suo staff studiano un ritorno al passato. Sul Canone Rai, il governo si appresterebbe a decretare un addio all’inclusione della tassa nella bolletta elettrica, misura introdotta dall’allora premier Matteo Renzi nel 2015. L’indicazione a recuperare il vecchio sistema di pagamento, in realtà, non arriva da Palazzo Chigi ma da Bruxelles. Ce la chiede l’Europa, insomma. Come riporta stamane Il Messaggero, l’esclusione del Canone Rai dalla bolletta si renderebbe necessaria per via di uno ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 27 luglio 2021) Mario Draghi (foto - governo.it) Mario Draghi ed il suo staff studiano un ritorno al passato. SulRai, il governo si appresterebbe a decretare un addio all’inclusione della tassa nella, misura introdotta dall’allora premier Matteo Renzi nel 2015. L’indicazione a recuperare il vecchio sistema di pagamento, in realtà, non arriva da Palazzo Chigi ma da Bruxelles. Ce la, insomma. Come riporta stamane Il Messaggero,delRaisi renderebbe necessaria per via di uno ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Il canone Rai uscirà dalla bolletta elettrica: 'Onere improprio' #CanoneRai - Adnkronos : Canone #Rai in bolletta, 'Ue chiede di eliminarlo, serve riflessione urgente'. La nota dell'Iv Anzaldi. - HDblog : Stop al canone Rai in bolletta: il Governo pronto a scorporare la tassa - MeleoFernando : RT @GiancarloDeRisi: Minacce di sevizie ai malati di Covid che non si sono vaccinati, la Asl toscana sconfessa due dipendenti. Finalmente i… - Lo_Scoglionato : Con il canone Rai e non solo molte tasse vanno a gonfiare gli stipendi di manager inetti, funzionari che non funzio… -