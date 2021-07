Calciomercato Milan: Conti parte a una condizione. I dettagli (Di martedì 27 luglio 2021) Calciomercato Milan: Andrea Conti è in esubero, ma partirà a una condizione. Il Milan vuole monetizzare Destino comune quello di Sampdoria e Milan. Sia il club doriano che quello rossonero hanno bisogno prima di monetizzare per poi investire e rafforzare la rosa a disposizione. Così stando le cose la possibile trattativa per Andrea Conti resta in stallo. Si potrebbe andare delineando quanto profetizzato da Massimo Ferrero, ossia che il mercato vero e proprio scatterà solo dopo il 15 agosto. La Sampdoria punta il terzino del Milan, ma allo stesso ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021): Andreaè in esubero, ma partirà a una. Ilvuole monetizzare Destino comune quello di Sampdoria e. Sia il club doriano che quello rossonero hanno bisogno prima di monetizzare per poi investire e rafforzare la rosa a disposizione. Così stando le cose la possibile trattativa per Andrearesta in stallo. Si potrebbe andare delineando quanto profetizzato da Massimo Ferrero, ossia che il mercato vero e proprio scatterà solo dopo il 15 agosto. La Sampdoria punta il terzino del, ma allo stesso ...

