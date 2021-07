Alluvione sul Lago di Como: paesi interi isolati con frane ed esondazioni (Di martedì 27 luglio 2021) Alluvione sul Lago di Como, interi paesi isolati con frane ed esondazioni di corsi d’acqua. Situazione sempre più drammatica sulla sponda occidentale del Lago, strade come fiumi. ALLAGAMENTI A OLGIATE (CO). A causa delle abbondantissime precipitazioni è esondata la Roggia Antiga del torrente Lura con conseguenti chiusure di alcune strade circostanti a Olgiate. Anche lo stesso Leggi su periodicodaily (Di martedì 27 luglio 2021)suldiconeddi corsi d’acqua. Situazione sempre più drammatica sulla sponda occidentale del, strade come fiumi. ALLAGAMENTI A OLGIATE (CO). A causa delle abbondantissime precipitazioni è esondata la Roggia Antiga del torrente Lura con conseguenti chiusure di alcune strade circostanti a Olgiate. Anche lo stesso

3BMeteo : ??? Situazione sempre più drammatica sulla sponda occidentale del #LagodiComo, strade come fiumi. FOTO e VIDEO ???…

Ultime Notizie dalla rete : Alluvione sul Germania, esplosione in un impianto chimico a Leverkusen: almeno due morti Una tragedia dopo l'altra. La conta dei danni e il bilancio dei morti della catastrofica alluvione del 15 luglio non sono ancora conclusi che sul Nordreno Vestfalia si abbatte un nuovo disastro: un'esplosione nell'impianto di smaltimento di rifiuti di Leverkusen, in uno dei parchi chimici ...

Belgio: dopo le inondazioni resta la devastazione Dice uno degli volontari: "Io posso andare a casa, sdraiarmi sul letto, farmi una doccia. Questo è ...è diventato una discarica improvvisata per gli enormi cumuli di beni distrutti dall'alluvione. il ...

Cronaca meteo DIRETTA: ALLUVIONE sul LAGO DI COMO, interi PAESI ISOLATI con frane ed esondazioni - FOTO e VIDEO 3bmeteo Alluvioni e frane nel Comasco: torrenti di fango lasciano isolati gli abitanti | VIDEO I fiumi sono diventati veri e propri torrenti di fango in piena che hanno travolto ogni cosa sul loro tragitto. Da questa mattina i vigili del fuoco hanno effettuato 60 interventi di soccorso nel Coma ...

Cronaca meteo: NUBIFRAGI sull'ovest Europa, ALLUVIONE LAMPO a LONDRA - VIDEO Cronaca meteo: NUBIFRAGI sull'ovest Europa, ALLUVIONE LAMPO a LONDRA - VIDEO. . ore 16:51. di Lorenzo Badellino 26 luglio 2021ore 16:51. 1 minuto, 6 secondi Per tutti tempo di lettura1 minuto, 6 secon ...

