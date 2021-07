Alessandro e Jessica un mese dopo Temptation Island 2021: sono insieme? | Video Witty Tv (Di mercoledì 28 luglio 2021) Alessandro e Jessica un mese dopo Temptation Island 2021 sono tornati insieme? No. I due sono rimasti separati. Alessandro ha iniziato a frequentare la tentatrice. Jessica, invece, ha sentito Davide, ma non si sono mai visti. dopo quanto accaduto nella camera da letto e nella casa dei single, pare che le acque si siano un po’ calmate. I due non hanno trovato il modo di vedersi. Al contrario Alessandro e la tentatrice si ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 28 luglio 2021)untornati? No. I duerimasti separati.ha iniziato a frequentare la tentatrice., invece, ha sentito Davide, ma non simai visti.quanto accaduto nella camera da letto e nella casa dei single, pare che le acque si siano un po’ calmate. I due non hanno trovato il modo di vedersi. Al contrarioe la tentatrice si ...

Advertising

o0yasmy0oo : RT @Vale41229116: *Jessica e Alessandro* Ed è subito: #Temptationsisland - o0yasmy0oo : RT @jes_loveislove: Per me il percorso di Jessica e Alessandro è tutto qui #Temptationsisland - Anastas13492779 : Pagelli a finle: “ la fregata “ : jessica “ la coppia più bella” : Manuela e Luciano “ personaggio più simpatico… - ToccoGiovanna : RT @sunvarry94s: JESSICA HA PRESO IL PALO E ALESSANDRO NO #temptationisland #Temptationsisland - Alessan71048048 : RT @sunvarry94s: JESSICA HA PRESO IL PALO E ALESSANDRO NO #temptationisland #Temptationsisland -