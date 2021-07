Adriano Panzironi, il gip di Roma archivia la denuncia per truffa nei confronti del metodo Life 120 (Di martedì 27 luglio 2021) La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, Maria Paola Tomaselli ha archiviato definitivamente la denuncia-querela per truffa contro Roberto e Adriano Panzironi presentata nel 2018 dall’Ordine dei Medici del Lazio. La denuncia si riferiva a Life120, il regime alimentare che secondo i due fratelli dovrebbe far vivere le persone fino 120 anni grazie all’uso degli integratori prodotti dagli stessi Panzironi. Panzironi, giornalista e volto della trasmissione Life120, era già stato multato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di, Maria Paola Tomaselli hato definitivamente la-querela percontro Roberto epresentata nel 2018 dall’Ordine dei Medici del Lazio. Lasi riferiva a120, il regime alimentare che secondo i due fratelli dovrebbe far vivere le persone fino 120 anni grazie all’uso degli integratori prodotti dagli stessi, giornalista e volto della trasmissione120, era già stato multato ...

Advertising

fattoquotidiano : Adriano Panzironi, il gip di Roma archivia la denuncia per truffa nei confronti del metodo Life 120 - NL_Newslinet : RT @NL_Newslinet: Non c’è stata nessuna truffa e i prodotti commercializzati dai fratelli Adriano e Roberto Panzironi in base allo stile di… - NL_Newslinet : Non c’è stata nessuna truffa e i prodotti commercializzati dai fratelli Adriano e Roberto Panzironi in base allo st… -