Zuppa di Porro del 26 luglio 2021

(Di lunedì 26 luglio 2021)di. Tra poco mi daranno nel no-vax. Il marchio di imfamia con cui cercano di colpire chi si pone delle domande. Tipo quella che io oggi pongo agli amici del Messaggero. Titolone di prima pagina: Più ricoveri, Lazio a Rischio. Poi vai a pagina due e il giornalista del Messaggero dice che la media dei ricoveri nel Lazio e nella media nazionale del 3 per cento, ma potrebbero salire per brusaferro. Questa l’infornazione italiana che dà de facsisti e dei no vax a chiunque esca dal seminato. La Lomorgese, che farebbe il ministro dell’interno, dice: Cortei Inaccettabili. Ministro, lei non è una passante. Salvini dice che cambierà il green pass e ...

