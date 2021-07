Verstappen commenta il design delle nuove monoposto

Advertising

eleiasr : @roserome1927 Lui non segue molto la f1 ma pensavo che almeno verstappen sapesse che faccia ha, visto che commenta… - F1inGenerale_ : F1 | Alonso commenta l’incidente tra Hamilton e Verstappen: “Hamilton era all’interno, non puoi sparire lì” - emamarro : RT @sportface2016: #BritishGP Lewis #Hamilton commenta la collisione con #Verstappen: nessuna scusa da parte del britannico https://t.co… - Sport_Fair : Hamilton commenta l'incidente di oggi con Verstappen al #BritishGp - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #BritishGP Lewis #Hamilton commenta la collisione con #Verstappen: nessuna scusa da parte del britannico https://t.co… -

Così Bernie Ecclestone , nell'intervista rilasciata a Sportsmail,l'episodio clou del GP di Silverstone di F1, il contatto tra Lewis Hamilton e Maxnel primo giro, con l'olandese ......Brawn. Negata una battaglia per l'intero GP La prospettiva, anche qui, può essere un'altra. Mezzo giro esaltante, nel qualee Hamilton hanno lottato sapendo che si sarebbe deciso ...Secondo Mark Hughes il team principal della Red Bull non può lodare l'aggressività di Max Verstappen e criticare quella di Lewis Hamilton ...“Hamilton ha giocato con la salute di Max, da Toto non ho ricevuto nemmeno una telefonata, eppure quando era il momento di adulare mio figlio chiamava sempre. Ora può anche non chiamare più”. Jos Vers ...