Ultime Notizie Roma del 26-07-2021 ore 18 | 10

Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno per la prima volta ci sono aumento del 1% a livello nazionale della percentuale di posti letto in reparti covid in Italia raggiunge Infatti il 3% quota molto bassa rispetto ai picchi dei mesi passati Ma che rispecchia l'aumento dei contatti dei giorni scorsi al monitoraggio dell'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali aggiornata al 25 luglio è pari al 2% il numero di posti letto in terapia intensiva Sardegna e Sicilia le 2 regioni che vedono la ricrescita della percentuale di occupazione di terapie Intensive entrambe arrivate al 5% in pochi giorni a fronte di una media nazionale ...

