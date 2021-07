Tokyo 2020, vela: Camboni secondo nella classifica generale, Maggetti quarta (Di lunedì 26 luglio 2021) Si conclude un’altra giornata di vela ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. nella Rs:x femminile Marta Maggetti chiude la quarta regata al quattordicesimo posto, ma nelle due prove successive recupera ben sette posizioni e si issa al settimo posto. In campo maschile, invece, nella Rs:x maschile Mattia Camboni, classificatosi ottavo alla quarta regata, risale fino alla terza posizione dopo la sesta prova. Nel laser Radial femminile l’azzurra Silvia Zennaro passa dal secondo posto della terza regata al sesto ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Si conclude un’altra giornata diai Giochi Olimpici diRs:x femminile Martachiude laregata al quattordicesimo posto, ma nelle due prove successive recupera ben sette posizioni e si issa al settimo posto. In campo maschile, invece,Rs:x maschile Mattiatosi ottavo allaregata, risale fino alla terza posizione dopo la sesta prova. Nel laser Radial femminile l’azzurra Silvia Zennaro passa dalposto della terza regata al sesto ...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - gladiatoremassi : RT @DeSantis1948: Dal nuoto la sesta medaglia azzurra, bronzo per Martinenghi nei 100 rana: 'Una cascata di emozioni' - fortuneitalia : Associare la propria immagine a un evento internazionale come i #giochiolimpici sponsorizzato da un competitor. E o… -