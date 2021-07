Tokyo 2020, scherma, proposta di matrimonio tra atleti. Saucedo e Perez sposi (Di lunedì 26 luglio 2021) Lucas Guillermo Saucedo e Maria Belen Perez Maurice si sposeranno, ma l’annuncio è stato tutt’alto che riservato alla sfera personale dei due atleti. I professionisti nella scherma, entrambi argentini, si trovano a Tokyo per le Olimpiadi nipponiche e Saucedo ha ben pensato di sorprendere la compagna con un gesto galante, il tutto rigorosamente in pubblico. L’atleta sudamericano ha sorpreso Perez nel corso di un’intervista con quest’ultima protagonista, inginocchiandosi, mostrando un anello ed esprimendosi con la classica espressione: “Vuoi sposarmi”. L’atleta in rosa ha ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Lucas Guillermoe Maria BelenMaurice si sposeranno, ma l’annuncio è stato tutt’alto che riservato alla sfera personale dei due. I professionisti nella, entrambi argentini, si trovano aper le Olimpiadi nipponiche eha ben pensato di sorprendere la compagna con un gesto galante, il tutto rigorosamente in pubblico. L’atleta sudamericano ha sorpresonel corso di un’intervista con quest’ultima protagonista, inginocchiandosi, mostrando un anello ed esprimendosi con la classica espressione: “Vuoi sposarmi”. L’atleta in rosa ha ...

