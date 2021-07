Tokyo 2020, Pellegrini in semifinale nei 200 stile libero (Di lunedì 26 luglio 2021) Federica Pellegrini chiude al quinto posto la sua batteria dei 200 stile libero ai Giochi olimpici di Tokyo2020 conquistando col 15esimo tempo un posto nelle semifinali. La ‘divina’ alla 25esima gara a cinque cerchi in carriera, quinta olimpiade per lei, chiude in 1’57”33, il miglior tempo della batteria è della la ceca Barbora Seemanova, 1’56”38. “È stata molto faticosa, da subito entrare in gara ero molto rallentata, mi sembrava di fare molta più fatica di quella che stavo facendo, entro per un pelo e domani mattina bisogna cambiare registro e lottare da una corsia laterale per la finale. Per la prima ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 luglio 2021) Federicachiude al quinto posto la sua batteria dei 200ai Giochi olimpici diconquistando col 15esimo tempo un posto nelle semifinali. La ‘divina’ alla 25esima gara a cinque cerchi in carriera, quinta olimpiade per lei, chiude in 1’57”33, il miglior tempo della batteria è della la ceca Barbora Seemanova, 1’56”38. “È stata molto faticosa, da subito entrare in gara ero molto rallentata, mi sembrava di fare molta più fatica di quella che stavo facendo, entro per un pelo e domani mattina bisogna cambiare registro e lottare da una corsia laterale per la finale. Per la prima ...

