The Voice Senior, Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi sostituiti da Orietta Berti: lui reagisce così (Di lunedì 26 luglio 2021) The Voice Senior è pronto a tornare in autunno su Rai1. Sì, ma senza i Carrisi. Il programma condotto da Antonella Clerici vedrà sulla poltrona rossa Orietta Berti a sostituire Al Bano e la figlia Jasmine, oltre a Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè, che sono stati confermati nel ruolo di coach. Un fulmine a ciel sereno per il cantante di Cellino San Marco che, intervistato da Nuovo Tv, ha detto: “Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Theè pronto a tornare in autunno su Rai1. Sì, ma senza i. Il programma condotto da Antonella Clerici vedrà sulla poltrona rossaa sostituire Ale la, oltre a Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè, che sono stati confermati nel ruolo di coach. Un fulmine a ciel sereno per il cantante di Cellino San Marco che, intervistato da Nuovo Tv, ha detto: “Non me l’aspettavo, ma va bene. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la ...

Advertising

chicobarney : Leticia Bufoni na Fazenda e Rayssa Leal no The Voice Kids! - FQMagazineit : The Voice Senior, Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi sostituiti da Orietta Berti: lui reagisce così - wxlevs : Mi metto a guardare le repliche di The Voice - adr_pessoa : RT @chicobarney: Leticia Bufoni na Fazenda e Rayssa Leal no The Voice Kids! - AnnalisaSuraci : @CLEMENTINOIENA La mia bimba sta giocando con le Barbie a THE VOICE....per la cronaca,questa è CLEMENTINA!???????????? -