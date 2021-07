Strangolata a 13 anni, ha aspettato per 66 anni i funerali (Di lunedì 26 luglio 2021) Quando venne uccisa aveva 13 anni. Ha dovuto aspettare 66 anni per avere finalmente un funerale. È la storia di Lucia Mantione, conosciuta come "Lucietta", Strangolata il 6 gennaio 1955 durante un ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021) Quando venne uccisa aveva 13. Ha dovuto aspettare 66per avere finalmente un funerale. È la storia di Lucia Mantione, conosciuta come "Lucietta",il 6 gennaio 1955 durante un ...

Strangolata e messa dentro un sacco: pescatore sotto accusa Leggi notizie correlate ? Strangolata e messa in un sacco, orrore a Palermo: "Caso chiuso" ? Donna ... aveva detto il pescatore nel secondo interrogatorio dopo avere ritrovare i resti cinque anni dopo. ...

