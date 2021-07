Paura in autostrada: estrae una pistola dal mezzo in corsa e spara ad un automobilista (Di lunedì 26 luglio 2021) Un uomo è stato arrestato per aver aperto il fuoco, a causa di una ‘disputa ad alta velocità’ su una trafficata strada statunitense. Rischia una pesante condanna Il dipartimento di polizia di Houston sta indagando su una sparatoria avvenuta nel fine settimana sulla Beltway 8 che potrebbe essere scaturita da un ‘diverbio stradale a distanza’. L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 26 luglio 2021) Un uomo è stato arrestato per aver aperto il fuoco, a causa di una ‘disputa ad alta velocità’ su una trafficata strada statunitense. Rischia una pesante condanna Il dipartimento di polizia di Houston sta indagando su unatoria avvenuta nel fine settimana sulla Beltway 8 che potrebbe essere scaturita da un ‘diverbio stradale a distanza’. L'articolo NewNotizie.it.

