Olimpiadi | Testa batte la Walsh | è nei quarti di finale

Gazzetta_it : La Testa non perde un colpo: elimina la Walsh, nei quarti c'è la canadese Veyre

TOKYO (GIAPPONE) - Irmabatte MIchaela Walsh e approda nei quarti di finale del torneo olimpico di pugilato, categoria 54 - 57. Una vittoria netta e per nulla scontata contro un'avversaria forte e molto quotata . La ...Read More Sport Tokyo 2020: seconda giornata, ecco il medagliere aggiornato 25 Luglio 2021 Il medagliere delledi Tokyo 2020 dopo la seconda giornata: inla Cina, Italia sesta. 1) ...Medaglia d'argento per l'Italia, e, lasciatemelo scrivere, anche per la Toscana, nello skeet: l'ha conquistata Diana Bacosi, 38 anni, nata in Umbria ma residente a Cetona (Siena), allenata dal fiorent ...Diana Bacosi ottiene il secondo gradino del podio arrendendosi nel finale alla statunitense Amber English. Il terzo posto va alla cinese Meng Wei.