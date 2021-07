Olimpiadi, Tammaro Cassandro fuori dalla finale skeet maschile (Di lunedì 26 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Tammaro Cassandro è il primo eliminato nella finale skeet maschile di Tokyo 2020. Il tiratore azzurro, approdato all'ultimo atto da secondo, fa 16 su 20. Punteggio troppo basso ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) -è il primo eliminato nelladi Tokyo 2020. Il tiratore azzurro, approdato all'ultimo atto da secondo, fa 16 su 20. Punteggio troppo basso ...

Advertising

sgalipata : Tammaro Cassandro, io non so quale sia il nome e quale il cognome, ma capisco il nervosismo #Olimpiadi - infoitsport : LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: inizia la finale dello skeet maschile! L'Italia ci prova con Tammaro… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Diana Bacosi sogna il bis Tammaro Cassandro mina vagante - #Olimpiadi… - Aquilottoblu : RT @mattinodinapoli: Tammaro Cassandro terzo nello skeet: domani ultime eliminitatorie e finale - mattinodinapoli : Tammaro Cassandro terzo nello skeet: domani ultime eliminitatorie e finale -