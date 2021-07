Mick Jagger, la leggenda del rock che disse di ‘no’ a Jimi Hendrix (Di lunedì 26 luglio 2021) Oggi, 26 luglio, Mick Jagger, l’unico e solo leader dei Rolling Stones, compie 78 anni. Un artista poliedrico e personaggio fuori dagli schemi per il quale il tempo non è che un concetto astratto; gli anni passano e lui resta, indiscutibilmente, Il rubacuori più ambito della scena musicale internazionale. Otto figli e centinaia di amanti; nel 1972, all’apice della carriera, chiarì cosa significasse per lui la famiglia e lo fece, come al solito, senza peli sulla lingua: “Non mi diverto a essere un uomo sposato. Non sono d’accordo sull’idea della famiglia intesa come unità. Non l’approvo e trovo che non funzioni, che sia superata“. È stato coerente. Al meno ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 26 luglio 2021) Oggi, 26 luglio,, l’unico e solo leader dei Rolling Stones, compie 78 anni. Un artista poliedrico e personaggio fuori dagli schemi per il quale il tempo non è che un concetto astratto; gli anni passano e lui resta, indiscutibilmente, Il rubacuori più ambito della scena musicale internazionale. Otto figli e centinaia di amanti; nel 1972, all’apice della carriera, chiarì cosa significasse per lui la famiglia e lo fece, come al solito, senza peli sulla lingua: “Non mi diverto a essere un uomo sposato. Non sono d’accordo sull’idea della famiglia intesa come unità. Non l’approvo e trovo che non funzioni, che sia superata“. È stato coerente. Al meno ...

