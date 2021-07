Michelle Hunziker | una notte in un castello infestato?

(Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo avere soggiornato al Palace Hotel di Milano Marittima,, in compagnia del marito e delle figlie, è partita alla volta di una famosa fortificazione, ildi Bardi.e il marito Tommaso Trussardi stanno facendo diverse tappe per le loro vacanze estive. La conduttrice nel frattempo tiene – quasi “in tempo reale” – i circa cinque milioni di follower su Instagram aggiornati. Così, ieri la Articolo completo: dal blog SoloDonna

- SaCe86 : Tomaso Trussardi fa perdere la testa a Michelle Hunziker: la reazione della conduttrice - infoitcultura : Michelle Hunziker affranta, il lutto che non riesce a superare: "La vedo nei suoi occhi" - infoitcultura : Michelle Hunziker, la corsa in ospedale: attaccata ai tubi e ai macchinari - infoitcultura : Eros Ramazzotti e la rivelazione 'piccante' su Michelle Hunziker: "A letto…" -

Nel 2007 Michelle Hunziker ha co - fondato la onlus Doppia Difesa per combattere discriminazioni, abusi e violenze sulle donne e, nel frattempo, sta continuando a portare avanti suoi numerosi impegni. Dopo avere soggiornato al Palace Hotel di Milano Marittima, Michelle Hunziker, in compagnia del marito e delle figlie, è partita alla volta di una ... Ultimi giorni di vacanza per Michelle Hunziker che, insieme a marito e figlie visita la fortezza di Bardi, in provincia di Parma. Attorno al castello però aleggia una leggenda di fantasmi.