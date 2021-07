Mertens-USA | la decisione del belga sul suo futuro

(Di lunedì 26 luglio 2021) Si era parlato nei giorni scorsi di una possibile avventura negli Stati Uniti per Dries. Secondo quanto riferito da Il Mattino, tuttavia, la partenza del follettosarebbe quantomeno rimandata.ha infatti comunicato agli intermediari americani le sue intenzioni: rimanere a Napoli almeno fino alla naturale scadenza del contratto (cioè giugno 2022). In caso di mancato rinnovo si potrebbero allora aprire i discorsi per un'avventura in MLS per l'attaccante. Unche, ancora una volta, dimostra tutto il suo attaccamento alla maglia azzurra.

