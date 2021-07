L'orrido linguaggio di Travaglio senza freni: 'Draghi figlio di papà che non capisce un c....' (Di lunedì 26 luglio 2021) Marco Travaglio senza mezzi termini si espresso sul Presidente del Consiglio Mario Draghi. 'Draghi è un figlio di papà, un curriculum ambulante, uno che visto che ha fatto bene il banchiere europeo, ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 luglio 2021) Marcomezzi termini si espresso sul Presidente del Consiglio Mario. 'è undi, un curriculum ambulante, uno che visto che ha fatto bene il banchiere europeo, ...

Advertising

globalistIT : - Kr4k3n_MMXXI : RT @LaMerlettaia: “Scienza brutta” poteva ignorare le zanzare? No, ovviamente. Per chi non teme il linguaggio “colorito”, lo splatter, un… - LaMerlettaia : “Scienza brutta” poteva ignorare le zanzare? No, ovviamente. Per chi non teme il linguaggio “colorito”, lo splatte… -