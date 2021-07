Le nuove Tesla non avranno più il volante normale, neppure come optional (Di lunedì 26 luglio 2021) Quando sono state presentate le nuove Tesla Model S e Model X, la feature che è più balzata all’occhio, oltre alle caratteristiche tecniche super (per la versione prestazionale Plaid della berlina Model S 1020 CV, 637 km di autonomia e 0-100 in 2,1 sec.), è stato il volante “joke”. Si tratta di un volante a “farfalla” totalmente privo della parte superiore della corona, che nella forma ricorda un po’ i dispositivi di controllo che si trovano in una monoposto di Formula 1, ma anche quelli presenti all’interno delle cabine di pilotaggio di un aereo. Insomma, come da tradizione per quanto riguarda ... Leggi su wired (Di lunedì 26 luglio 2021) Quando sono state presentate leModel S e Model X, la feature che è più balzata all’occhio, oltre alle caratteristiche tecniche super (per la versione prestazionale Plaid della berlina Model S 1020 CV, 637 km di autonomia e 0-100 in 2,1 sec.), è stato il“joke”. Si tratta di una “farfalla” totalmente privo della parte superiore della corona, che nella forma ricorda un po’ i dispositivi di controllo che si trovano in una monoposto di Formula 1, ma anche quelli presenti all’interno delle cabine di pilotaggio di un aereo. Insomma,da tradizione per quanto riguarda ...

Advertising

iBrokerIT : AGENDA DEL GIORNO Vendite di nuove abitazioni (Giu) Indice IFO sulla fiducia delle aziende in Germania (Lug) TRIM… - AutoElettrica : Musk rimuove il volante dalle nuove Model S e Model X: d'ora in poi ci sarà solo lo Yoke: Alcune auto di Tesla, l'a… - Doreldoggo : @rubentismo Se sorpassano tesla rido fino al 2022, ed è probabile dato che le nuove escono a settembre - ComitatoCentra1 : @LeoFerrarin Pensionati pidocchiosi con tutto il futuro rubato alle nuove generazioni e non si comprano neanche una… -