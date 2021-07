La nuova sfida dell’AgCom: difenderci dagli algoritmi sul web (Di lunedì 26 luglio 2021) Siamo vittime degli algoritmi e non riusciamo a difenderci. I giganti del web ci mostrano contenuti indicizzati in base ai nostri interessi. Eventi atavici che negli ultimi anni sono diventati sempre più invasivi e infestanti per le nostre vite digitali che, spesso e volentieri, occupano uno spazio temporale maggiore rispetto alla “vita reale”. Un qualcosa da cui è difficile fuggire, perché l’universo online si basa proprio su quei dati raccolti – a cui diamo l’autorizzazione ogniqualvolta ci si collegata a un determinato portale – che, poi, profilano ogni singolo utente. Ma questa è la sfida annunciata dalla relazione AgCom 2021. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 luglio 2021) Siamo vittime deglie non riusciamo a. I giganti del web ci mostrano contenuti indicizzati in base ai nostri interessi. Eventi atavici che negli ultimi anni sono diventati sempre più invasivi e infestanti per le nostre vite digitali che, spesso e volentieri, occupano uno spazio temporale maggiore rispetto alla “vita reale”. Un qualcosa da cui è difficile fuggire, perché l’universo online si basa proprio su quei dati raccolti – a cui diamo l’autorizzazione ogniqualvolta ci si collegata a un determinato portale – che, poi, profilano ogni singolo utente. Ma questa è laannunciata dalla relazione AgCom 2021. LEGGI ...

