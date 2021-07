La nipote di Lady D si è sposata a Roma, ma prima l’addio al nubilato a Firenze (Di lunedì 26 luglio 2021) Uno dei matrimoni più chiacchierati di questa estate italiana: la nipote di Lady D, figlia del Conte Charles, Kitty Spencer è convolata a nozze con il suo amato Michael Lewis, imprenditore sudafricano di 31 anni più grande di lei. L’ambasciatrice nel modo di Dolce & Gabbana dopo aver trascorso alcuni giorni a Firenze, per il Leggi su people24.myblog (Di lunedì 26 luglio 2021) Uno dei matrimoni più chiacchierati di questa estate italiana: ladiD, figlia del Conte Charles, Kitty Spencer è convolata a nozze con il suo amato Michael Lewis, imprenditore sudafricano di 31 anni più grande di lei. L’ambasciatrice nel modo di Dolce & Gabbana dopo aver trascorso alcuni giorni a, per il

Advertising

Fernanduco : RT @VanityFairIt: I fratelli ad accompagnarla all'altare, la voce di Andrea Bocelli, spettacolari fuochi d'artificio. Tutto sul matrimonio… - VanityFairIt : I fratelli ad accompagnarla all'altare, la voce di Andrea Bocelli, spettacolari fuochi d'artificio. Tutto sul matri… - zazoomblog : Lady Kitty Spencer ha sposato Michael Lewis: dentro le nozze della nipote di Lady Diana - #Kitty #Spencer #sposato… - infoitcultura : Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana, ha scelto l’Italia per il suo matrimonio: ecco dove - infoitcultura : Lady Diana, nozze in Italia per la nipote Kitty Spencer: tra gli invitati grande assenza -