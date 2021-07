Incendio in Sardegna: brucia l’hotel di lusso del noto programma TV (Di lunedì 26 luglio 2021) Le fiamme di un rovinoso Incendio ha devastato un hotel di lusso in Sardegna. La struttura aveva ospitato un popolare programma televisivo. Incendio (AdobeStock)Mentre la costa occidentale dell’isola di smeraldo brucia, con devastazioni che hanno interessato la provincia di Oristano provocando migliaia di sfollati e danni incalcolabile, la Sardegna subisce un duro colpo, di entità minore ma comunque altamente simbolico. Un Incendio, a quanto pare doloso, ha colpito l’hotel a quattro stelle Relais is Morus a Pula, nella città metropolitana ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 luglio 2021) Le fiamme di un rovinosoha devastato un hotel diin. La struttura aveva ospitato un popolaretelevisivo.(AdobeStock)Mentre la costa occidentale dell’isola di smeraldo, con devastazioni che hanno interessato la provincia di Oristano provocando migliaia di sfollati e danni incalcolabile, lasubisce un duro colpo, di entità minore ma comunque altamente simbolico. Un, a quanto pare doloso, ha colpitoa quattro stelle Relais is Morus a Pula, nella città metropolitana ...

