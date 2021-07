Imprese: da Intesa Sp e Unicredit 15 mln a Sira Group (Di lunedì 26 luglio 2021) Milano, 26 lug. (Adnkronos) – Sira Group ha ottenuto da Intesa Sanpaolo e Unicredit un finanziamento paritetico di 15 milioni di euro complessivi, per riacquistare il 40,35% della partecipazione detenuta dal fondo Nb Aurora in Sira Industrie. Il gruppo fornisce getti in pressocolata a ciclo completo e produce radiatori per il riscaldamento. Valerio Gruppioni, presidente e ceo di Sira Industrie, spiega che “ora si apre una nuova pagina, a cui stiamo già lavorando, con nuove sfide che ci attendono tra cui la transizione energetica e la mobilità green di cui vogliamo essere protagonisti. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Milano, 26 lug. (Adnkronos) –ha ottenuto daSanpaolo eun finanziamento paritetico di 15 milioni di euro complessivi, per riacquistare il 40,35% della partecipazione detenuta dal fondo Nb Aurora inIndustrie. Il gruppo fornisce getti in pressocolata a ciclo completo e produce radiatori per il riscaldamento. Valerio Gruppioni, presidente e ceo diIndustrie, spiega che “ora si apre una nuova pagina, a cui stiamo già lavorando, con nuove sfide che ci attendono tra cui la transizione energetica e la mobilità green di cui vogliamo essere protagonisti. ...

