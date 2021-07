Il programma del 27 luglio: alle 12.45 le Fate dell'artistica in finale (Di lunedì 26 luglio 2021) Quarta giornata di gare all'Olimpiade di Tokyo. Torna in acqua Federica Pellegrini dopo la prova opaca nelle batterie dei 200 sl. La Divina, alla quinta Olimpiade, sarà impegnata nelle a semifinale 3. Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 luglio 2021) Quarta giornata di gare all'Olimpiade di Tokyo. Torna in acqua Federica Pellegrini dopo la prova opaca nelle batterie dei 200 sl. La Divina, alla quinta Olimpiade, sarà impegnata nelle a semi3.

Advertising

Coninews : Dopo le emozioni del primo weekend di competizioni, inizia la settimana con tante gare in programma alle Olimpiadi… - gualtierieurope : 104 decessi sulle strade a #Roma. Sono numeri che parlano da soli, purtroppo. Serve un cambio di passo immediato pe… - virginiaraggi : Entro la fine del prossimo anno, 50 mila pratiche di condono edilizio saranno completamente digitalizzate. Questa è… - vesuvianonews : Arte, know how e cultura in mostra al Jazz’Inn di Pietrelcina: all’evento in programma mercoledì 28 luglio, alle 19… - AzionePensiero : @giallideilimoni @MatteoRichetti @Azione_it @CarloCalenda Anch'io dubito che un candidato terzo prenda più del 2-3%… -