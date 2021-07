Green pass | palazzo Chigi rilancia app per evitare «falsi» | applicazione ad hoc per controllare loro autencità

(Di lunedì 26 luglio 2021) Novità in vista per verificare la validità del. Di fronte al rischio difasulli (venduti anche sui canali social),, dal suo account twitter...

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - MarcoMastino71 : RT @natalinogori51: @FmMosca ULTIMA OCCASIONE, TUTTI POSSONO ADERIRE ALL’IMPUGNAZIONE DEL PASSAPORTO SANITARIO-Abolizione del green pass: u… - Soia_ovunque : RT @Potemkin959: Testo di oggi sul green pass scritto da Agamben e Cacciari sul sito dell'Istituto di Studi Filosofici di Napoli Fa piacer… -

Giorgia Meloni si è vaccinata contro Covid/ Prima dose dopo polemiche suAlla fine anche Giorgia Meloni si è vaccinata . Dopo le tante polemiche scaturite dalla decisione del governo di rendere obbligatorio ilin alcune attività della vita quotidiana, come andare al ristorante o assistere ad eventi sportivi allo stadio, la leader di Fratelli d'Italia ha ricevuto questa mattina la prima dose del ...Pochi giorni fa il Governo ha istituito in Italia l’obbligo di Green pass, a partire dal 6 agosto 2021, per l’accesso a determinati eventi e luoghi: la certificazione verde si ottiene con il vaccino ...Marco Cherubini, giornalista Mediaset che da anni segue da vicino la Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il primo anno di Spalletti di solito è un anno sp ...