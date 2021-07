Green pass obbligatorio: il premier Draghi non si ferma (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Green pass obbligatorio è l’unico modo per fermare la ricrescita dei contagi dovuti alla variante Delta. Ormai il Governo ne è convinto, soprattutto dopo la rincorsa alla vaccinazione di coloro che ancora non si erano immunizzati dovuta proprio all’obbligo del certificato per accedere a determinate attività. Leggi anche › Green pass obbligatorio, oggi il decreto. Dove e quando sarà necessario Green pass ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 luglio 2021) Ilè l’unico modo perre la ricrescita dei contagi dovuti alla variante Delta. Ormai il Governo ne è convinto, soprattutto dopo la rincorsa alla vaccinazione di coloro che ancora non si erano immunizzati dovuta proprio all’obbligo del certificato per accedere a determinate attività. Leggi anche ›, oggi il decreto. Dove e quando sarà necessario...

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - ofrakia : RT @AlbertoBagnai: @2631925 Carissimo, la Costituzione ha fra i suoi pregi la semplicità. Il problema dei “costituzionalisti” oggi è che vo… - gioggsan : Il video con le ripetute aggressioni subite sabato da @SaverioTommasi a Firenze durante la manifestazione 'No green… -