Ex Ilva, reintegrato il lavoratore licenziato per un post su Facebook (Di lunedì 26 luglio 2021) Il giudice del lavoro del tribunale di Taranto Giovanni De Palma ha disposto ieri il reintegro di Riccardo Cristello, tecnico impiegato licenziato da Acciarierie d'Italia (l'ex Ilva) a seguito della pubblicazione sulla sua bacheca di Facebook di un post frutto di una condivisione che invitava alla visione della fiction «Svegliati Amore Mio», protagonista Sabrina Ferilli. IL TESTO è stato giudicato dall'azienda «gravemente lesivo» per l'ìmmagine del gruppo e «del presupposto fiduciario del rapporto di lavoro. La serie televisiva racconta la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

