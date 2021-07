"Dramma personale, raccolta con il cucchiaino". Diana Bacosi, la disgrazia prima dei giochi: perché è un argento pazzesco (Di lunedì 26 luglio 2021) Un argento olimpico a Tokyo 2020, per Diana Bacosi, nello Skeet. La tiratrice umbra, 38 anni e oro olimpico a Rio 2016, non è riuscita a bissare. E c'è un pizzico di delusione: si è infatti fatta rimontare dalla statunitense Amber English, che è riuscita ad imporsi per un solo piattello. E ora, Diana Bacosi si confessa. E racconta di aver avuto un periodo Drammatico a ridosso delle Olimpiadi, senza però scendere nel dettaglio. "Ho passato un periodo abbastanza brutto sia privato che sportivo - ha premesso dopo il termine della gara intervistata da Repubblica.it -. Quindi devo dire ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Unolimpico a Tokyo 2020, per, nello Skeet. La tiratrice umbra, 38 anni e oro olimpico a Rio 2016, non è riuscita a bissare. E c'è un pizzico di delusione: si è infatti fatta rimontare dalla statunitense Amber English, che è riuscita ad imporsi per un solo piattello. E ora,si confessa. E racconta di aver avuto un periodotico a ridosso delle Olimpiadi, senza però scendere nel dettaglio. "Ho passato un periodo abbastanza brutto sia privato che sportivo - ha premesso dopo il termine della gara intervistata da Repubblica.it -. Quindi devo dire ...

