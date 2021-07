Crollano le Borse cinesi. Positiva Tokyo (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Segno più in chiusura per il listino di Tokyo, con il Nikkei 225 in aumento dello 0,90%, dopo la lunga pausa (sia giovedì che venerdì scorso era chiuso per festività). Al contrario, registrano pesanti ribassi le Borse cinesi, con l’indice di Shenzhen che è crollato del 3,60%, quello di Shanghai del 2,52% e Hong Kong del 3,43%. Sui titoli cinesi pesa la stretta delle autorità sui settori dell’istruzione, della tecnologia e dell’immobiliare, con le società quotate che potrebbero avere meno spazio di manovra e forti limitazioni sulle quotazioni all’estero e l’apertura ad azionisti stranieri. In discesa Seul ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Segno più in chiusura per il listino di, con il Nikkei 225 in aumento dello 0,90%, dopo la lunga pausa (sia giovedì che venerdì scorso era chiuso per festività). Al contrario, registrano pesanti ribassi le, con l’indice di Shenzhen che è crollato del 3,60%, quello di Shanghai del 2,52% e Hong Kong del 3,43%. Sui titolipesa la stretta delle autorità sui settori dell’istruzione, della tecnologia e dell’immobiliare, con le società quotate che potrebbero avere meno spazio di manovra e forti limitazioni sulle quotazioni all’estero e l’apertura ad azionisti stranieri. In discesa Seul ...

