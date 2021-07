Advertising

Adnkronos : #Covid, l'allarme di Fauci: 'Ora il focolaio è tra i non vaccinati'. - repubblica : ?? Eolie, doppio focolaio Covid a Stromboli e Salina: locali chiusi, camerieri contagiati, turisti in quarantena. Al… - Corriere : Il pub strapieno per le notti azzurre diventa il focolaio più grande d’Italia: 97 positivi - grastef : RT @AngiKappa: #Covid_19 Non bastava il focolaio a #Pantelleria con oltre 50 contagiati dopo una bella festa privata, ora anche le #Eolie c… - siciliafeed : Covid: focolaio a Stromboli, ‘troppi turisti mordi e fuggi’ -

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio

Dopo l'individuazione di undinelle isole Eolie è aumentata la preoccupazione per i tanti turisti in villeggiatura sull'isola e per quelli che già hanno prenotato la loro vacanza nella celebre metà di ...Cresce la preoccupazione a Stromboli per ilcausato dal. Rosa Oliva, Nanni Fadini e Federica Rosso, presidenti della Pro Loco di Stromboli e di due associazioni di Panarea non nascondono i timori. "Alla fine è successo - dice ...Nemmeno l'introduzione del Green Pass è bastata per permettere alle discoteche di riaprire in sicurezza. Lo sfogo del dj che ammette: cambio lavoro ...Cresce la preoccupazione a Stromboli per il focolaio causato dal Covid. Rosa Oliva, Nanni Fadini e Federica Rosso, presidenti della Pro Loco di Stromboli e di due associazioni di Panarea non nascondon ...